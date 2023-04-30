Ракетным ударом уничтожено здание в Константиновке, где были размещены иностранные наёмники ВСУ, рассказали в пресс-центре Южной группировки войск.
Боевики "Иностранного легиона" украинской армии находились на территории ДНР, временно оккупированной неприятелем.
"Ракетным подразделением "Южной" группировки войск нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Константиновка", — заявил глава пресс-центра Вадим Астафьев.
Он добавил, что авиация "Юга" также ликвидировала хранилище боекомплекта и до 20 солдат противника в районе Верхнекаменского.
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