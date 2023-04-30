Ракетный удар ВС РФ уничтожил гостиницу с иностранными наёмниками в Константиновке

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ракетным ударом уничтожено здание в Константиновке, где были размещены иностранные наёмники ВСУ, рассказали в пресс-центре Южной группировки войск.

Боевики "Иностранного легиона" украинской армии находились на территории ДНР, временно оккупированной неприятелем.

"Ракетным подразделением "Южной" группировки войск нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Константиновка", — заявил глава пресс-центра Вадим Астафьев.

Он добавил, что авиация "Юга" также ликвидировала хранилище боекомплекта и до 20 солдат противника в районе Верхнекаменского.

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