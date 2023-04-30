Офицер запаса Шаландин: Украина готовит теракты в России на День Победы

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина может устроить диверсии и теракты в России на 9 мая. Россиянам стоит быть особенно бдительными в этот день, считает офицер запаса ВС РФ Олег Шаландин.

Военный в эфире интернет-канала "PolitWera" дал советы, как себя вести в случае опасности. По словам офицера, Киев однозначно готовит гражданам РФ "некоторый сюрприз" на День Победы.

Шаландин также посоветовал россиянам, если они увидят беспилотный летательный аппарат в небе, отойти в сторону и сообщить об этом в полицию. Нужно указать своё местоположение и время, когда был замечен дрон, добавил он.

По мнению собеседника канала, на территорию России могли проникнуть украинские агенты и диверсанты, а также беженцы, которые заинтересованы в работе на спецслужбы Украины.

Противник может вербовать детей, предупредил эксперт, попросив следить за ними.

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