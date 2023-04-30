Полтора миллиона жителей Республики Крым обязательно будут фигурантами различных уголовных дел.
Об этом сообщил бывший советник киевского ставленника — главы Мелитополя экс-крымчанин Игорь Симоненко.
По его словам, примерно 1,5 млн человек подпадают под закон 111.1 о коллаборационистской деятельности. В той или иной мере они будут нести ответственность.
"Это громадная проблема, которую мы будем решать после деоккупации этих территорий", — заявил националист в эфире.
У киевской власти уже чешутся руки расправиться с неугодными гражданами российского Крыма, но режим не понимает, что сбыться планам Киева не суждено, пишет в своем канале журналист Руслан Осташко.
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