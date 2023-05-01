Военный эксперт Леонков: ВСУ резко поменяли тактику из-за планирующих бомб РФ

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После применения ВКС России планирующих авиабомб ФАБ-500, украинские боевики в Артёмовске поменяли тактику, заявил военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

По его словам, ранее тактика размещения укреплений ВСУ исходила из того, что высотки задействовали как снайперские позиции, а подвалы как опорный пункт. Однако при применении авиабомб, те, кто находится под землёй, обречены также, как и те, кто был на открытых участках многоэтажек, например, на крыше.

"Высотки также продолжат задействовать, только на крышах уже размещают не людей, а камеры видеонаблюдения, которые будут передавать информацию по передвижению наших подразделений в городской черте", — рассказал Леонков РИА Новости.

По словам эксперта, ВСУ начали "делать ставки" на дронов и прочую технику, стараясь минимально задействовать живую силу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.