Мощные взрывы на Украине: под ударом почти все регионы страны

0:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские СМИ сообщают о сильных взрывах по всей территории Незалежной. В нескольких частях страны повторно за ночь объявили воздушную тревогу.

Так, согласно информации, взрывы раздаются:

в Житомирской области,

Ивано-Франковске,

Днепропетровской,

Киевской,

Сумской,

Харьковской областях.

Кроме того, как сообщает "Страна.ua", со стороны Авдеевки наблюдается падение зажигательных снарядов.

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