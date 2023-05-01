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Мощные взрывы на Украине: под ударом почти все регионы страны

0:29
Силовые структуры

Украинские СМИ сообщают о сильных взрывах по всей территории Незалежной. В нескольких частях страны повторно за ночь объявили воздушную тревогу.

Мощные взрывы на Украине: под ударом почти все регионы страны

Так, согласно информации, взрывы раздаются:

  • в Житомирской области,
  • Ивано-Франковске,
  • Днепропетровской,
  • Киевской,
  • Сумской,
  • Харьковской областях.

Кроме того, как сообщает "Страна.ua", со стороны Авдеевки наблюдается падение зажигательных снарядов.

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Вот они - причины конфликта России и Украины. С чего всё начиналось?
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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