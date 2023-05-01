Украинские СМИ сообщают о сильных взрывах по всей территории Незалежной. В нескольких частях страны повторно за ночь объявили воздушную тревогу.
Так, согласно информации, взрывы раздаются:
Кроме того, как сообщает "Страна.ua", со стороны Авдеевки наблюдается падение зажигательных снарядов.
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Приправа эффективно борется с раковыми клетками и укрепляет иммунитет.