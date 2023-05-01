RV: опубликованы видеокадры взрывов боеприпасов на складах ВС Украины в Павлограде 1 мая

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На видео, опубликованном в Telegram-канале военкоров "Русской Весны", показаны последствия удара ВКС России по железнодорожному транспортному узлу в Павлограде, который находится в Днепропетровской области Украины. Через него проходили эшелоны с военной техникой и солдатами ВСУ, отправлявшимися на фронт.

В результате удара произошёл мощный взрыв, взорвались тонны боеприпасов. Транспортный узел в Павлограде был промежуточной точкой для доставки резервов ВСУ и их снабжения, а к нему сходились две железнодорожные ветки. В результате удара пострадали около 100 различных зданий.