На видео, опубликованном в Telegram-канале военкоров "Русской Весны", показаны последствия удара ВКС России по железнодорожному транспортному узлу в Павлограде, который находится в Днепропетровской области Украины. Через него проходили эшелоны с военной техникой и солдатами ВСУ, отправлявшимися на фронт.
В результате удара произошёл мощный взрыв, взорвались тонны боеприпасов. Транспортный узел в Павлограде был промежуточной точкой для доставки резервов ВСУ и их снабжения, а к нему сходились две железнодорожные ветки. В результате удара пострадали около 100 различных зданий.
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Глава Днепропетровской области Сергей Лысак рассказал подробности о мощнейшем ночном ударе по транспортному узлу ВСУ в Павлограде.