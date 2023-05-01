РВ: опубликованы подробности взрывов в Киеве в ночь на 1 мая

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ночь на 1 мая в столице Украины прогремели взрывы. Жители прятались на станциях метрополитена.

Как сообщают военные корреспонденты "Русской Весны", система противовоздушной обороны Украины пыталась сбить ракеты, но это закончилось большими разрушениями.

"На левом берегу Киева понижено давление в сетях водоканала. На канализационной насосной станции "Позняки" повреждено электрооборудование. Насосная станция не работает", — цитируют военкоры данные "Киевводоканала".

Данные сообщения появляются на фоне заявлений о том, что "все ракеты и беспилотные летательные аппараты сбиты".

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