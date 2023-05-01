Генерал ВСУ Марченко: Россия прибегает к уловкам во время ракетных атак, запуская дроны из фанеры

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные придумали новый способ обмана украинских сил ПВО. Они специально распространяют дезинформацию о запуске сотен ракет и десятках самолётов в небе. Об этом заявил генерал-майор вооружённых сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко в интервью ТСН.ua.

По его словам, во время массированных ракетных атак, подобной той, что была минувшей ночью, военные РФ запускают дешёвые беспилотники. Генерал опубликовал якобы подтверждающее его слова фото сбитого дрона из фанеры.

"Хочу вам кое-что объяснить, как играется с нами противник! Сначала по каналам и разным пабликам запускается информация о 84 ракетах, 100 ракетах, 20 самолетах в небе! А потом запускается такая (…) для имитации чего-то в небе", — добавил офицер.

Ранее эксперты объяснили, почему ВКС России наносят авиационные удары по объектам на Украине именно ночью.

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