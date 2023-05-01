Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РВ: опубликованы новые кадры мощнейшей детонации боеприпасов после удара ракет в Павлограде
Власти ЮАР попросили Путина не посещать саммит БРИКС: придётся арестовать
РВ: опубликованы подробности взрывов в Киеве в ночь на 1 мая
Разведка Украины планирует серию ударов по аэродромам ВКС РФ в Крыму и Ростовской области
Актёр Милош Бикович заявил, что русские девушки склонны к открытому проявлению чувств
РВ: украинский раскольник "освятил" американский тягач М777 с фашистским крестом
Ещё один враг автомобиля — жара: проблемы поездки на машине на юг
Рогов заявил, что удар РФ по Павлограду лишил три бригады ВСУ ресурсов для наступления
Вейхерт назвал пять ошибок президента Джо Байдена, которые погрузили США в потерянное десятилетие

МК: стало известно, почему ВКС России наносят авиационные удары ночью

0:58
Силовые структуры

Использование тёмного времени суток для налётов "резко повышает шанс преодоления ПВО противника". Так прокомментировали эксперты специализированного Tekegram-канала канала Fighterbomber массированный ракетно-авиационный удар ВКС России по объектам в тылу Украины в ночь на 1 мая, пишет МК.

МК: стало известно, почему ВКС России наносят авиационные удары ночью

Аналитики отметили, что это не первая ночная атака. По их словам, шанс преодолеть ПВО противника в таком случае намного возрастает, так как ночные удары исключают "визуальное обнаружение целей истребителями", а также нейтрализуют оптические каналы наведения зенитных ракетных комплексов ПВО Украины.

Российские ракеты ночью летят эффективнее, и "сбиваются" они в основном эшелонами с боеприпасами ВСУ, добавили эксперты.

Ранее на Украине раскрыли подробности о мощнейшем ночном ударе по транспортному узлу ВСУ в Павлограде.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Белгород бомбят / Шаман - фашист? / Украинская ПВО истощена
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Стали известны подробности "мощнейшего" ночного удара по Павлограду

Глава Днепропетровской области Сергей Лысак рассказал подробности о мощнейшем ночном ударе по транспортному узлу ВСУ в Павлограде.

РВ: названы детали и последствия "мощнейшего" ночного удара по транспортному узлу ВСУ в Павлограде
Турецкие медики назвали популярную специю, которая помогает при всех болезнях
Одна полезная специя помогает при всех болезнях
ВСУ готовят провокацию с целью наступления на территорию России — Клинцевич
Уничтожение Крымского моста. С чего начнётся контрнаступление ВСУ
Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев Рожденные 27 апреля под знаком зодиака Тельцы уверены в себе Соломон Соловьев Для развития современной России нужна внятная культура производства Сергей Лебедев
На складах в Павлодаре могли находиться снаряды с обеднённым ураном
Русские одним ударом накрыли семерых британских наёмников в зоне СВО
Врач назвал девять продуктов, которые замедляют старение
Врач назвал девять продуктов, которые замедляют старение
Последние материалы
РВ: опубликованы новые кадры мощнейшей детонации боеприпасов после удара ракет в Павлограде
Власти ЮАР попросили Путина не посещать саммит БРИКС: придётся арестовать
МК: стало известно, почему ВКС России наносят авиационные удары ночью
РВ: опубликованы подробности взрывов в Киеве в ночь на 1 мая
Разведка Украины планирует серию ударов по аэродромам ВКС РФ в Крыму и Ростовской области
Актёр Милош Бикович заявил, что русские девушки склонны к открытому проявлению чувств
РВ: украинский раскольник "освятил" американский тягач М777 с фашистским крестом
Ещё один враг автомобиля — жара: проблемы поездки на машине на юг
Рогов заявил, что удар РФ по Павлограду лишил три бригады ВСУ ресурсов для наступления
Эксперты рекомендуют пять лучших способов сохранить зубы вашей кошки чистыми и здоровыми
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников