МК: стало известно, почему ВКС России наносят авиационные удары ночью

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Использование тёмного времени суток для налётов "резко повышает шанс преодоления ПВО противника". Так прокомментировали эксперты специализированного Tekegram-канала канала Fighterbomber массированный ракетно-авиационный удар ВКС России по объектам в тылу Украины в ночь на 1 мая, пишет МК.

Аналитики отметили, что это не первая ночная атака. По их словам, шанс преодолеть ПВО противника в таком случае намного возрастает, так как ночные удары исключают "визуальное обнаружение целей истребителями", а также нейтрализуют оптические каналы наведения зенитных ракетных комплексов ПВО Украины.

Российские ракеты ночью летят эффективнее, и "сбиваются" они в основном эшелонами с боеприпасами ВСУ, добавили эксперты.

Ранее на Украине раскрыли подробности о мощнейшем ночном ударе по транспортному узлу ВСУ в Павлограде.

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