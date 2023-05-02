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Военный эксперт Дандыкин: РФ перешла к тактике упреждающих ударов, как в 1943 году

1:06
Силовые структуры

Ситуация в зоне специальной военной операции напоминает действия Красной армии перед Курской битвой летом 1943 года, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, сейчас ВС России ушли "в глухую оборону", как тогда поступили союзные войска.

Военный эксперт Дандыкин: РФ перешла к тактике упреждающих ударов, как в 1943 году

Высокоточные удары российских сил фактически сорвали передвижение и развёртывание войск ВСУ.

"В ночь на 1 мая был нанесён комбинированный удар дальней авиации ВКС РФ и кораблей Черноморского флота — одними из главных целей на этот раз целей были места сосредоточения противника и боеприпасов, — пояснил Дандыкин "Известиям". — Мы, как и в 1943 году, конечно, с поправкой на средства поражения, начали наносить упреждающие огневые удары.

Упреждающие удары в 1943 году помогли красноармейцам накопить резерв и отразить атаку противника. Как уточнил эксперт, тогда речь тоже шла о решительном "контрнаступлении".

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План наступления ВСУ слит! Теперь ясно, где ударит враг
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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