Военный эксперт Дандыкин: РФ перешла к тактике упреждающих ударов, как в 1943 году

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ситуация в зоне специальной военной операции напоминает действия Красной армии перед Курской битвой летом 1943 года, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, сейчас ВС России ушли "в глухую оборону", как тогда поступили союзные войска.

Высокоточные удары российских сил фактически сорвали передвижение и развёртывание войск ВСУ.

"В ночь на 1 мая был нанесён комбинированный удар дальней авиации ВКС РФ и кораблей Черноморского флота — одними из главных целей на этот раз целей были места сосредоточения противника и боеприпасов, — пояснил Дандыкин "Известиям". — Мы, как и в 1943 году, конечно, с поправкой на средства поражения, начали наносить упреждающие огневые удары.

Упреждающие удары в 1943 году помогли красноармейцам накопить резерв и отразить атаку противника. Как уточнил эксперт, тогда речь тоже шла о решительном "контрнаступлении".

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