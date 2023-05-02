Жительница Амурской области заплатит 100 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Белогорский городской суд Амурской области оштрафовал местную жительницу за дискредитацию вооруженных сил России. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Злоумышленница была признана дважды виновной, поэтому ей придется заплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

Женщина опубликовала в одном из местных Telegram-каналов свой решительный протест в отношении специальной военной операции, за это она была привлечена к административной ответственности.

Кроме того, в этих комментариях она распространяла ложные сведения о российских вооруженных силах. Подсудимая признала свою вину в полном объеме.