В Брянской области задержали подозреваемого в диверсии на железной дороге

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Брянской области задержали велосипедиста, подозреваемого в совершении теракта на железной дороге 1 мая.

Накануне о подрыве железнодорожных путей на участке Брянск — Унеча сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам в результате подрыва с рельсов сошел грузовой состав, в том числе локомотив и семь вагонов, но пострадавших нет.

На текущий момент движения на путях восстановлено.

Как сообщили в РЖД, в работах по ликвидации последствий происшествия участвовали 300 сотрудников железнодорожной компании, а также три ремонтно- восстановительных поезда.

Всего ремонтные бригады заменили примерно 100 метров железнодорожного полотна.