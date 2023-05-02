В Брянской области задержали велосипедиста, подозреваемого в совершении теракта на железной дороге 1 мая.
Накануне о подрыве железнодорожных путей на участке Брянск — Унеча сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам в результате подрыва с рельсов сошел грузовой состав, в том числе локомотив и семь вагонов, но пострадавших нет.
На текущий момент движения на путях восстановлено.
Как сообщили в РЖД, в работах по ликвидации последствий происшествия участвовали 300 сотрудников железнодорожной компании, а также три ремонтно- восстановительных поезда.
Всего ремонтные бригады заменили примерно 100 метров железнодорожного полотна.
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