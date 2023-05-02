Подоляк заявил, что армия РФ изменила тактику, чтобы ускорить контрнаступление ВСУ

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о новой тактике Вооружённых сил России.

В эфире национального телемарафона Подоляк заявил, что армия РФ прицельно атакует гражданские объекты.

Он уверен, что такими образом Минобороны РФ пытается спровоцировать Украину ускорить контрнаступление, заставив ВСУ бросить подготовку и перейти в атаку.

Ранее политолог Сергей Марков объяснил, что в рамках новой тактики армия РФ ликвидирует высотные дома на Украине.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.