Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о новой тактике Вооружённых сил России.
В эфире национального телемарафона Подоляк заявил, что армия РФ прицельно атакует гражданские объекты.
Он уверен, что такими образом Минобороны РФ пытается спровоцировать Украину ускорить контрнаступление, заставив ВСУ бросить подготовку и перейти в атаку.
Ранее политолог Сергей Марков объяснил, что в рамках новой тактики армия РФ ликвидирует высотные дома на Украине.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.