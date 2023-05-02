Генерал США Каволи заявил, что Россия на самом деле побеждает в конфликте на Украине

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия России на самом деле побеждает в украинском конфликте. Об этом заявил главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

По его словам, западные СМИ публикуют ложную информацию о "деградации российских войск". Он отметил, что обстановка на линии соприкосновения грубо искажена иностранными журналистами. Как пояснил генерал, большинство военнослужащих РФ не пострадали в результате боевых действий.

"Россия на самом деле побеждает в конфликте на Украине", — подчеркнул Каволи, выступая в Комитете по Вооружённым силам Палаты представителей США.

Ранее обозреватели Guardian сообщили, что Запад разочаровывается в украинской армии из-за её неготовности к контрнаступлению. По данным аналитиков, США и их союзники ждут прорыва на фронте от Киева после масштабной финансовой и военной помощи.

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