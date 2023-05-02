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Политолог Кваснюк заявил, что спецоперация на Украине не закончится раньше освобождения Одессы

Силовые структуры

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сторонниками "Евромайдана" и участниками "Антимайдана". Стычки между ними закончились поджогом Дома профсоюзов, в результате которого в запертом здании погибли люди.

Политолог Кваснюк заявил, что спецоперация на Украине не закончится раньше освобождения Одессы

В годовщину трагедии политолог, одессит, координатор, участник одесского сопротивления "Куликово поле" Егор Кваснюк в беседе с Pravda.Ru прокомментировал происходящее в городе и дал прогноз относительно его освобождения от нацизма.

Эксперт сообщил, что около трети виновных уже наказана. Он отметил, что в дальнейшем будут проведены дополнительные расследования.

"Это был процесс геноцида, а геноцид, как известно, не является предметом, который подлежит сроку давности. Срока давности это преступление не имеет и иметь не будет", — заявил эксперт.

Кваснюк напомнил слова Владимира Путина о том, что все, кто совершил преступление в Одессе, ответят за свои поступки. Люди, проявившие героизм, будут отмечены.

Политолог также прокомментировал текущую обстановку в городе. Он призывает всех одесситов не демонстрировать боевые настроения, так как главное сейчас — выжить. Кваснюк считает, что в скором времени одесситы уничтожат нацизм.

"Что же касается той части маргиналов не из приехавших, а из одесситов, которые продолжают наживаться при помощи фашистов, издеваться над людьми и делать вид, что так всё и закончится, должен их разочаровать. Пружина, которую они согнули, очень быстро распрямится, и сила действия будет равна силе противодействия. Только надо чуть-чуть подождать, когда СВО закончится. Уверяю всех, что СВО не закончится и не остановится раньше, чем Одесса будет освобождена", — заключил Кваснюк.

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Что произошло в Одессе 2 мая 2014 года?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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