В Мелитополе совершено покушение на замглавы ГУ МВД по Запорожской области

В Мелитополе было совершено покушение на заместителя начальника ГУ МВД по Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Отмечается, что самодельное взрывное устройство сработало в тот момент, когда высокопоставленный сотрудник ведомства выходил из собственного дома.

У ворот жилого дома по улице Пирогова было заложено самодельное взрывное устройство. Оно было приведено в действие дистанционно.

Пострадавший госпитализирован, в настоящее время ему оказывается вся необходимая помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело.