В Мелитополе было совершено покушение на заместителя начальника ГУ МВД по Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону.
Отмечается, что самодельное взрывное устройство сработало в тот момент, когда высокопоставленный сотрудник ведомства выходил из собственного дома.
У ворот жилого дома по улице Пирогова было заложено самодельное взрывное устройство. Оно было приведено в действие дистанционно.
Пострадавший госпитализирован, в настоящее время ему оказывается вся необходимая помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.