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Генерал Липовой: удар ВКС РФ по резервам ВСУ в Павлограде сорвал наступление на Донецк и Луганск

1:29
Силовые структуры

Россия периодически наносит удары высокоточным оружием по военным объектам на территории Украины. Это подтверждение того, что российская разведка работает, отслеживает скопление боеприпасов, боевой техники иностранного производства и личного состава украинской армии.

Генерал Липовой: удар ВКС РФ по резервам ВСУ в Павлограде сорвал наступление на Донецк и Луганск

Так прокомментировал Pravda.Ru массированный ракетный удар ВКС РФ в ночь на 1 мая, в результате которого были поражены резервы ВСУ в Павлограде Днепропетровской области, сконцентрированные для контрнаступления, герой России, военный лётчик генерал-майор Сергей Липовой.

"Это был один из элементов нанесения удара по уничтожению и ослаблению той группировки, которая собирается контрнаступать непосредственно на Донецкую и Луганскую области. И есть основания, что удары действительно были нанесены с большой точностью, и нанесён существенный ущерб киевскому режиму", — отметил эксперт.

По его мнению, такие удары будут продолжаться на регулярной основе по мере выявления военных целей на территории Украины, которая полностью "просматривается" российскими спутниками и разведкой.

"Практически, где бы они ни прятали скопления, где бы ни находились скопления иностранной техники, где бы ни прятались наёмники, пункты принятия решений, командные и опорные пункты, — это всё по мере выявления будет уничтожаться", — заключил Липовой.

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Только что! План наступления ВСУ слит! Теперь ясно, где ударит враг
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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