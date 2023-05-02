Генерал Липовой: удар ВКС РФ по резервам ВСУ в Павлограде сорвал наступление на Донецк и Луганск

1:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия периодически наносит удары высокоточным оружием по военным объектам на территории Украины. Это подтверждение того, что российская разведка работает, отслеживает скопление боеприпасов, боевой техники иностранного производства и личного состава украинской армии.

Так прокомментировал Pravda.Ru массированный ракетный удар ВКС РФ в ночь на 1 мая, в результате которого были поражены резервы ВСУ в Павлограде Днепропетровской области, сконцентрированные для контрнаступления, герой России, военный лётчик генерал-майор Сергей Липовой.

"Это был один из элементов нанесения удара по уничтожению и ослаблению той группировки, которая собирается контрнаступать непосредственно на Донецкую и Луганскую области. И есть основания, что удары действительно были нанесены с большой точностью, и нанесён существенный ущерб киевскому режиму", — отметил эксперт.

По его мнению, такие удары будут продолжаться на регулярной основе по мере выявления военных целей на территории Украины, которая полностью "просматривается" российскими спутниками и разведкой.

"Практически, где бы они ни прятали скопления, где бы ни находились скопления иностранной техники, где бы ни прятались наёмники, пункты принятия решений, командные и опорные пункты, — это всё по мере выявления будет уничтожаться", — заключил Липовой.

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