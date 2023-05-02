Россия периодически наносит удары высокоточным оружием по военным объектам на территории Украины. Это подтверждение того, что российская разведка работает, отслеживает скопление боеприпасов, боевой техники иностранного производства и личного состава украинской армии.
Так прокомментировал Pravda.Ru массированный ракетный удар ВКС РФ в ночь на 1 мая, в результате которого были поражены резервы ВСУ в Павлограде Днепропетровской области, сконцентрированные для контрнаступления, герой России, военный лётчик генерал-майор Сергей Липовой.
"Это был один из элементов нанесения удара по уничтожению и ослаблению той группировки, которая собирается контрнаступать непосредственно на Донецкую и Луганскую области. И есть основания, что удары действительно были нанесены с большой точностью, и нанесён существенный ущерб киевскому режиму", — отметил эксперт.
По его мнению, такие удары будут продолжаться на регулярной основе по мере выявления военных целей на территории Украины, которая полностью "просматривается" российскими спутниками и разведкой.
"Практически, где бы они ни прятали скопления, где бы ни находились скопления иностранной техники, где бы ни прятались наёмники, пункты принятия решений, командные и опорные пункты, — это всё по мере выявления будет уничтожаться", — заключил Липовой.
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