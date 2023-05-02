Министерство обороны РФ: за сутки Украина потеряла три боевых самолета

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины в зоне проведения специальной военной операции потеряли три самолета. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Представитель оборонного ведомства уточнил, что речь идет о двух истребителях МиГ-29 и об одном штурмовике Су-25.

Напомним, специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Ее целью является защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.