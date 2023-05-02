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Число погибших при украинском обстреле запорожского Токмака увеличилось до пяти

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Силовые структуры

Обстрел ВСУ города Токмака, который находится в Запорожской области, унёс жизни пяти граждан: ещё 15 человек получили различные травмы. Об этом стало известно от администрации района. 

Число погибших при украинском обстреле запорожского Токмака увеличилось до пяти
Фото: РИА Новости

«По уточнённой информации, 1 мая в результате обстрела ВСУ города Токмак погибли пять и ранены 15 мирных граждан».

Напомним, что в Праздник труда, 1 мая, армия Украины выпустила три ракетных удара по Токмаку. Ранее сообщалось о двух погибших.

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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