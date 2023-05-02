Число погибших при украинском обстреле запорожского Токмака увеличилось до пяти

Обстрел ВСУ города Токмака, который находится в Запорожской области, унёс жизни пяти граждан: ещё 15 человек получили различные травмы. Об этом стало известно от администрации района.
«По уточнённой информации, 1 мая в результате обстрела ВСУ города Токмак погибли пять и ранены 15 мирных граждан».
Напомним, что в Праздник труда, 1 мая, армия Украины выпустила три ракетных удара по Токмаку. Ранее сообщалось о двух погибших.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.