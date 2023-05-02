Число погибших при украинском обстреле запорожского Токмака увеличилось до пяти

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Обстрел ВСУ города Токмака, который находится в Запорожской области, унёс жизни пяти граждан: ещё 15 человек получили различные травмы. Об этом стало известно от администрации района.

Фото: РИА Новости

«По уточнённой информации, 1 мая в результате обстрела ВСУ города Токмак погибли пять и ранены 15 мирных граждан».

Напомним, что в Праздник труда, 1 мая, армия Украины выпустила три ракетных удара по Токмаку. Ранее сообщалось о двух погибших.