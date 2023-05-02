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Полковник запаса Чмутин: на пути наступления ВСУ есть препятствие, которое они не смогут преодолеть

1:27
Силовые структуры

Когда в ходе наступательных манёвров ВСУ соберутся форсировать Днепр, они столкнутся с огромной сложностью — преодолением Каховского водохранилища, которое по ширине превосходит саму реку и поэтому является почти непреодолимым. Об этом рассказал ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин.

Полковник запаса Чмутин: на пути наступления ВСУ есть препятствие, которое они не смогут преодолеть
Фото: wikimedia.com

"Днепр — это тяжелейшая река и форсировать ее сложно. Каховское водохранилище, где находится Херсон и вся эта агломерация, — это еще сложнее. Это нужно иметь опыт, знания, силы и средства", — сказал Чмутин в беседе с URA. RU.

Полковник напомнил, что Каховское водохранилище намного превосходит сам Днепр по ширине, и оно скорее напоминает большое море, у которого не видно берегов.

При этом ВС РФ заняли хорошо укреплённые оборонительные позиции на левом берегу Днепра, подчеркнул Чмутин. Теми силами и средствами, которые имеются в распоряжении российских военных, они запросто ликвидируют любое надводное плавсредство противника.

Военный уверен, что при всём желании в таких условиях форсировать Днепр украинцы и наёмники просто не смогут, когда над ними зависнут барражирующие беспилотники при постоянной поддержке артиллерии и следящих на орбите в круглосуточном режиме спутников.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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