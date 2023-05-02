Доктор Шишонин рассказал, как сделать дома простую мазь для снятия боли в суставах

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Врач-остеопат Александр Шишонин поделился простым и доступным рецептом изготовления эффективной мази для снятия боли в суставах. Об этом он рассказал на своём YouTube-канале.

Фото: https://media.apunterd.com/

По словам доктора, нужно взять пачку (200 гр) натурального сливочного масла хорошего качества, разогреть его на водяной бане, не доводя до кипения, и добавить три чайных ложки красного жгучего молотого перца (лучше всего кайенского).

Добавлять слишком много перца не стоит, чтобы не обжечь кожу, предупредил врач. Ингредиенты нужно смешать до однородного состояния и поместить в холодильник для застывания.

Употреблять внутрь мазь не надо. Нужно отрезать небольшой кусочек и прямо холодным водить по больному участку, втирая в сустав, пояснил специалист.

В момент втирания возникает "криомассаж" и длительный разогревающий эффект примерно на 1,5-2 часа. Микроциркуляция в суставе будет улучшена за счёт красного перца, заключил Шишонин.

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