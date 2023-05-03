Российские артиллеристы из Западного военного округа остановили наступление украинской пехоты, ударив по врагу расчётами "Акации", сообщили в Минобороны страны.
В результате удара противник потерял большое количество живой силы.
"У нас работал взвод, мы выпустили по половине БК, по 20-25 снарядов. И нам потом докладывают, что мы уничтожили большое количество пехоты, которое шло в наступление на нас", — приводит слова одного из бойцов взвода Минобороны России.
На каком направлении ВСУ попытались пойти в наступление и сколько украинцев российские бойцы уничтожили, в ведомстве не сообщили.
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