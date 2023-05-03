Минобороны: артиллеристы из ВС РФ остановили наступление ВСУ, уничтожив пехоту противника "Акацией"

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские артиллеристы из Западного военного округа остановили наступление украинской пехоты, ударив по врагу расчётами "Акации", сообщили в Минобороны страны.

Фото: Вадим Савицкий

В результате удара противник потерял большое количество живой силы.

"У нас работал взвод, мы выпустили по половине БК, по 20-25 снарядов. И нам потом докладывают, что мы уничтожили большое количество пехоты, которое шло в наступление на нас", — приводит слова одного из бойцов взвода Минобороны России.

На каком направлении ВСУ попытались пойти в наступление и сколько украинцев российские бойцы уничтожили, в ведомстве не сообщили.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.