Замглавы Херсонского облсовета Соболевский проинформировал о начале контрнаступления Украины

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Контрнаступление ВСУ на одном из участков фронта уже началось, заявил заместитель главы назначенного Киевом Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/35277

По его словам, действия украинских боевиков на южном фронте можно расценивать как анонсированное контрнаступление.

"Фактически то, что делают ВСУ на нашем Южном направлении, можно считать контрнаступлением: поддержание огневого контроля, постоянное уничтожение военных объектов, снижение боеспособности противника", — заявил Соболевский CNN.

По его словам, дата масштабного контрнаступления пока не афишируется по "понятным причинам".

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