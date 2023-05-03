Контрнаступление ВСУ на одном из участков фронта уже началось, заявил заместитель главы назначенного Киевом Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
По его словам, действия украинских боевиков на южном фронте можно расценивать как анонсированное контрнаступление.
"Фактически то, что делают ВСУ на нашем Южном направлении, можно считать контрнаступлением: поддержание огневого контроля, постоянное уничтожение военных объектов, снижение боеспособности противника", — заявил Соболевский CNN.
По его словам, дата масштабного контрнаступления пока не афишируется по "понятным причинам".
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