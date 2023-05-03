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Замглавы Херсонского облсовета Соболевский проинформировал о начале контрнаступления Украины

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Силовые структуры

Контрнаступление ВСУ на одном из участков фронта уже началось, заявил заместитель главы назначенного Киевом Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Замглавы Херсонского облсовета Соболевский проинформировал о начале контрнаступления Украины
Фото: https://t.me/RVvoenkor/35277

По его словам, действия украинских боевиков на южном фронте можно расценивать как анонсированное контрнаступление.

"Фактически то, что делают ВСУ на нашем Южном направлении, можно считать контрнаступлением: поддержание огневого контроля, постоянное уничтожение военных объектов, снижение боеспособности противника", — заявил Соболевский CNN.

По его словам, дата масштабного контрнаступления пока не афишируется по "понятным причинам".

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас / Виктор Баранец
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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