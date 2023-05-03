ФСБ: количество иностранцев въехавших в Россию в 2023 году увеличилось на 17%

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ФСБ РФ сообщила, что количество иностранцев, въехавших в Россию в течение первого квартала 2023 года, увеличилось на 17% по сравнению с началом 2022 года. По данным отчета, граждане Польши, Финляндии и других близлежащих европейских государств стали чаще посещать Россию.

Фото: Youtube

В начале 2023 года основными направлениями въезда иностранных граждан в Россию оставались страны ближнего зарубежья. Граждане Узбекистана являются лидерами по количеству поездок в Россию в первом квартале 2023 года, с ростом на 81% по сравнению с прошлым годом, что составило 818 тыс. поездок.

По сравнению с прошлым годом заметно вырос поток граждан из Казахстана и Таджикистана в Россию, на 73% и 55% соответственно. Китай вошел в десятку стран, чьи граждане чаще всего посещали Россию за отчетный период.

В начале 2023 года количество поездок граждан ЕС в Россию увеличилось на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 113,9 тыс. поездок по сравнению с 101,9 тыс. за прошлый год. Рост потока обеспечили граждане соседних с Россией европейских стран — Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии, Польши, с которыми есть сухопутная граница.