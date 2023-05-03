Военкоматы получили доступ к медицинским данным россиян

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Российские военкоматы получили доступ к медицинской информации о призывниках из Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Фото: t.me/newsfrol

Проект постановления правительства, который содержит необходимые поправки в положение о призыве, был опубликован на портале нормативно-правовых актов. Документ уточняет процедуру формирования электронных личных дел граждан, подлежащих призыву на службу.