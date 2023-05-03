Сегодня, 3 мая, поздно ночью, около 3:00, три беспилотных аппарата-камикадзе "Герань-2" нанесли удары по инфраструктурным объектам в Кировограде.
Об этом сообщает издание "Русская Весна".
Прилёты дронов подтвердила уже и украинская сторона. А видеокадры пожара просочились в социальные сети, несмотря на запрет Киевом публикаций последствий российских прилётов.
Ранее украинские власти подтвердили прилёты в Днепропетровске "русских беспилотников по административному зданию". Также очевидцы зафиксировали пролёты беспилотных аппаратов над Киевской областью. Взрывы были слышны в Киеве и его пригородах.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Телеведущий и модельер Игорь Гуляев разместил в своих соцсетях фотографию певицы Аллы Пугачёвой в мини-юбке на вилле в Израиле.