РВ: в ночной атаке "Гераней" на Украину пострадал Киев и Кировоград

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Сегодня, 3 мая, поздно ночью, около 3:00, три беспилотных аппарата-камикадзе "Герань-2" нанесли удары по инфраструктурным объектам в Кировограде.

Фото: elpais.com

Об этом сообщает издание "Русская Весна".

Прилёты дронов подтвердила уже и украинская сторона. А видеокадры пожара просочились в социальные сети, несмотря на запрет Киевом публикаций последствий российских прилётов.

Ранее украинские власти подтвердили прилёты в Днепропетровске "русских беспилотников по административному зданию". Также очевидцы зафиксировали пролёты беспилотных аппаратов над Киевской областью. Взрывы были слышны в Киеве и его пригородах.