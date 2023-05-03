Военный аналитик назвал два главных признака подготовки наступления ВСУ

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинское командование планирует прорыв на Запорожском направлении, о чём свидетельствуют красноречивые маркеры подготовки к атаке, заявил военный аналитик.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/35277

"Во-первых, противник приступил к применению французских БПЛА оптико-электронной и радиолокационной разведки EADS Harfang MALE UAS", — пишет эксперт в издание "Военное дело".

Таким образом неприятель выясняет расположение артиллерии, ракетных комплексов и систем ПВО.

В качестве второго признака аналитик назвал появление в украинских подразделениях САУ FH77 BW L52 Archer. Малозаметные для радаров самоходные орудия используют управляемые снаряды с дальностью до 60 километров, потому "Арчерам" будет отведена главная роль в контрбатарейной борьбе.

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