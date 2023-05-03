RT: Украина перебросила четыре тысячи солдат под Одессу для провокации против Приднестровья

Командование украинской армии направило четыре тысячи военных в Одесскую область, чтобы подготовить масштабную провокацию против Приднестровья. Об этом сообщает RT.

Фото: Телеграм-канал Владимира Зеленского

Власти населённых пунктов Дачное, Каменка и Раздельная передавали ангары, которые предназначены для хранения сельхозпродукции, группировкам ВСУ для размещения личного состава и военной техники. В течение апреля туда стягивали солдат. Сейчас боевики постоянно меняют места дислокации, чтобы не быть обнаруженными.

Источник сообщает, что с 9 по 15 мая одна из группировок ВСУ планирует выдвинуться в направлении Тирасполя, чтобы начать вооружённую провокацию для отвлечения российской армии, вторая попытается захватить склады с боеприпасами в селе Колбасна.

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