В следственном управлении СК России по Тюменской области рассказали об инциденте между двумя знакомыми мужчинами, который закончился гибелью одного из них. На данный момент правоохранительные органы проворят проверку и допрос знакомого погибшего.
Сообщается, что на улице Мельникайте 1 мая двое мужчин, одиз из которых приехал из Новосибирска, выпивали. Позже собутыльники вышли на балкон, где произошла ссора. Приехавший гость схватил за ноги хозяина квартиры и выбросил через ограду. Мужчина упал с седьмого этажа и скончался от полученных травм. Об этом сообщает Megatyumen.ru.
"В ходе допроса сибиряк полностью признал свою вину. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в СК.
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