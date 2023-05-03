В Тюмени на улице Мельникайте мужчина скинул своего знакомого с балкона седьмого этажа: схватил за ноги и сбросил

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры МВД

В следственном управлении СК России по Тюменской области рассказали об инциденте между двумя знакомыми мужчинами, который закончился гибелью одного из них. На данный момент правоохранительные органы проворят проверку и допрос знакомого погибшего.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Сообщается, что на улице Мельникайте 1 мая двое мужчин, одиз из которых приехал из Новосибирска, выпивали. Позже собутыльники вышли на балкон, где произошла ссора. Приехавший гость схватил за ноги хозяина квартиры и выбросил через ограду. Мужчина упал с седьмого этажа и скончался от полученных травм. Об этом сообщает Megatyumen.ru.

"В ходе допроса сибиряк полностью признал свою вину. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в СК.

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