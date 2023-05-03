Леонков заявил, что ВСУ подорвали железную дорогу под Брянском для разрыва путей снабжения ВС РФ

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия ведёт активную подготовку к наступления, поэтому пытается разорвать логистические цепочки российских войск. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков. Он назвал подрывы железнодорожного полотна в Брянской области частью тактики ВСУ. Киевское руководство планирует максимально ослабить систему снабжения ВС РФ, убеждён аналитик.

Фото: Минобороны Белоруссии

Кроме этого, по мнению Леонкова, украинские боевики не могут наносить удары по складам российской армии, поэтому диверсионные атаки на более доступные цели продолжатся. Эксперт призвал усилить защиту объектов, которые находятся в приграничных регионах.

"Границу с Украиной нужно превратить в тщательно охраняемую зону", — подчеркнул он в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

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