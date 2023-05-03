ВСУ с полуночи шесть раз обстреляли территорию ДНР

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Донецкая Народная Республика не спит от ночных ударов со стороны ВСУ: начиная с полуночи, армия Украины шесть раз обстреляла населенные пункты региона. Такой информацией поделилось представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Фото: Mil.gov.ua

Уточняется, что первой жертвой обстрела стал Донецк, который претерпел четыре удара. Под украинские пули 152 мм калибра также попали населенные пункты Егоровка и Михайловка. В общей сложности было выпущено 23 снаряда.

Напомним, днем ранее сообщалось, что ВСУ нанесли 76 огнестрельных ударов по различным населенным пунктам дня, в результате которых шесть человек получили ранения.