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ВСУ с полуночи шесть раз обстреляли территорию ДНР

0:53
Силовые структуры

Донецкая Народная Республика не спит от ночных ударов со стороны ВСУ: начиная с полуночи, армия Украины шесть раз обстреляла населенные пункты региона. Такой информацией поделилось представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

ВСУ с полуночи шесть раз обстреляли территорию ДНР
Фото: Mil.gov.ua

Уточняется, что первой жертвой обстрела стал Донецк, который претерпел четыре удара. Под украинские пули 152 мм калибра также попали населенные пункты Егоровка и Михайловка. В общей сложности было выпущено 23 снаряда. 

Напомним, днем ранее сообщалось, что ВСУ нанесли 76 огнестрельных ударов по различным населенным пунктам дня, в результате которых шесть человек получили ранения.

 

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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