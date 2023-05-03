Донецкая Народная Республика не спит от ночных ударов со стороны ВСУ: начиная с полуночи, армия Украины шесть раз обстреляла населенные пункты региона. Такой информацией поделилось представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Уточняется, что первой жертвой обстрела стал Донецк, который претерпел четыре удара. Под украинские пули 152 мм калибра также попали населенные пункты Егоровка и Михайловка. В общей сложности было выпущено 23 снаряда.
Напомним, днем ранее сообщалось, что ВСУ нанесли 76 огнестрельных ударов по различным населенным пунктам дня, в результате которых шесть человек получили ранения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские боевики предприняли атаку на Кремль