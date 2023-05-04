РИА Новости: одним из агентов разведки Украины мог оказаться бизнесмен из Подмосковья

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Одним из агентов Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, задержанных сотрудниками ФСБ России, мог быть предприниматель из Подмосковья Константин Евмененко.

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ

Как сообщает РИА Новости, корреспондент агентства ознакомился с социальными сетями мужчины и побывал по адресу в Домодедово, с которым, скорее всего, связан подозреваемый. Отмечается, что Евмененко владел бизнесом на Крымском полуострове, однако принадлежащие ему организации обанкротились.

В подмосковной квартире журналист встретил женщину, которая отказалась отвечать на его вопросы о том, знает ли она предпринимателя.

Корреспондент обнаружил бизнесмена на снимках агентурной группы, обнародованных спецслужбами РФ, а затем нашёл во "Вконтакте" человека с такой же внешностью, фамилией и именем. Кроме того, он разглядел на одной из фотографий женщину, отказавшуюся разговаривать с ним в Домодедово, а также вышеупомянутый дом в Подмосковье.

Как подчёркивается в материале, всё это указывает на возможное задержание Евмененко.

Ранее стало известно, что ФСБ пресекла деятельность украинских агентов, планировавших теракты на территории Крыма, в том числе против российских государственных деятелей.

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