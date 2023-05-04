Одним из агентов Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, задержанных сотрудниками ФСБ России, мог быть предприниматель из Подмосковья Константин Евмененко.
Как сообщает РИА Новости, корреспондент агентства ознакомился с социальными сетями мужчины и побывал по адресу в Домодедово, с которым, скорее всего, связан подозреваемый. Отмечается, что Евмененко владел бизнесом на Крымском полуострове, однако принадлежащие ему организации обанкротились.
В подмосковной квартире журналист встретил женщину, которая отказалась отвечать на его вопросы о том, знает ли она предпринимателя.
Корреспондент обнаружил бизнесмена на снимках агентурной группы, обнародованных спецслужбами РФ, а затем нашёл во "Вконтакте" человека с такой же внешностью, фамилией и именем. Кроме того, он разглядел на одной из фотографий женщину, отказавшуюся разговаривать с ним в Домодедово, а также вышеупомянутый дом в Подмосковье.
Как подчёркивается в материале, всё это указывает на возможное задержание Евмененко.
Ранее стало известно, что ФСБ пресекла деятельность украинских агентов, планировавших теракты на территории Крыма, в том числе против российских государственных деятелей.
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