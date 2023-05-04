ВСУ сконцентрировались в Запорожской области

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские вооруженные силы сконцентрировались на линии соприкосновения с целью начала контрнаступления. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, отметив при этом, что для киевского режима это будет началом конца.

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До этого Рогов заявил, что российские подразделения успешно отбили попытку наступления украинских отрядов на орловском направлении в Запорожской области. После получения отпора, отряды ВСУ с потерями отступили на исходные позиции.

"В настоящее время противник скопил достаточно сил на передовой для начала контрнаступления в Запорожской области. Тактика ВСУ заключается в проведении разведки боем с целью пробить брешь в первой линии обороны ВС РФ, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления на Крым", — отметил военный эксперт, передает РИА "Новости".