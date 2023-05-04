Украинские вооруженные силы сконцентрировались на линии соприкосновения с целью начала контрнаступления. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, отметив при этом, что для киевского режима это будет началом конца.
До этого Рогов заявил, что российские подразделения успешно отбили попытку наступления украинских отрядов на орловском направлении в Запорожской области. После получения отпора, отряды ВСУ с потерями отступили на исходные позиции.
"В настоящее время противник скопил достаточно сил на передовой для начала контрнаступления в Запорожской области. Тактика ВСУ заключается в проведении разведки боем с целью пробить брешь в первой линии обороны ВС РФ, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления на Крым", — отметил военный эксперт, передает РИА "Новости".
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