Командир роты 93-й бригады "Холодный Яр" ВСУ Немашкало уничтожен в Бахмуте

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир роты 93-й бригады "Холодный Яр" Александр Немашкало с позывным "Севен" ликвидирован в Бахмуте (Артёмовске). Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны". Боевик ВСУ уничтожен в ходе боевых действий за город вместе с украинской бронетехникой.

Фото: СмК

Военкоры подчеркнули, что 93-я бригада несёт колоссальные потери на Артёмовском направлении. В пункт медицинской помощи региона всего за два часа прибыла "толпа" раненых боевиков из этого формирования.

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