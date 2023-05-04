Командир роты 93-й бригады "Холодный Яр" Александр Немашкало с позывным "Севен" ликвидирован в Бахмуте (Артёмовске). Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны". Боевик ВСУ уничтожен в ходе боевых действий за город вместе с украинской бронетехникой.
Военкоры подчеркнули, что 93-я бригада несёт колоссальные потери на Артёмовском направлении. В пункт медицинской помощи региона всего за два часа прибыла "толпа" раненых боевиков из этого формирования.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.