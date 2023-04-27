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Военкор Руденко озвучил "катастрофические" потери ВСУ в Артёмовске

Силовые структуры

Подразделения ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) несут "катастрофические" потери в живой силе. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко.

Военкор Руденко озвучил "катастрофические" потери ВСУ в Артёмовске

Он отметил, что изначально в состав 347-го батальона 127-й бригады теробороны входили 500 солдат. Однако в результате ожесточённых боевых действий в формировании осталось всего лишь 60 боевиков.

В одной из рот 129-й бригады теробороны ВСУ осталось в живых восемь человек из 60, подчеркнул Руденко. Кроме того, раненых боевиков и тех, кто проходит реабилитацию после полученных трам, готовят к массовой выписке из госпиталей.

"Недолеченных раненых, имеющих увечья и тяжёлые ранения военнослужащих массово выписывают из госпиталя в Дмитровке, подделывая им заключения военно-врачебной комиссии для восполнения потерь и доукомплектования действующих на Бахмутском фронте соединений ВСУ", — указал военкор в своём Telegram-канале.

Руденко не исключает, что медицинские учреждения Украины экстренно освобождают места для приёма очередного потока раненых в рамках предстоящего контрнаступления.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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