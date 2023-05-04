Российская армия нанесла новый массированный ракетный удар по территории Украины. Ракеты полетели около 11 часов утра, сообщает "Военное обозрение" (TopWar).
Первую волну снарядов запустили стратегические ракетоносцы, поразив военные цели ВСУ в районе Запорожья, Херсона, Николаевской и Одесской областях. Именно здесь размещаются украинские группировки, которые должны принимать участие в контрнаступлении.
Украинские Telegram-каналы отмечают, что воздушная тревога также звучит в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Киевские военкоры утверждают, что удары наносятся ракетами "Калибр" с моря.
Ранее спикер ВВС Украины Юрий Игнат допустил ракетную атаку в "ближайшее время".
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.