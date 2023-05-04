TopWar: Россия нанесла новый массированный удар по объектам ВСУ

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия нанесла новый массированный ракетный удар по территории Украины. Ракеты полетели около 11 часов утра, сообщает "Военное обозрение" (TopWar).

Фото: goodfon.ru

Первую волну снарядов запустили стратегические ракетоносцы, поразив военные цели ВСУ в районе Запорожья, Херсона, Николаевской и Одесской областях. Именно здесь размещаются украинские группировки, которые должны принимать участие в контрнаступлении.

Украинские Telegram-каналы отмечают, что воздушная тревога также звучит в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Киевские военкоры утверждают, что удары наносятся ракетами "Калибр" с моря.

Ранее спикер ВВС Украины Юрий Игнат допустил ракетную атаку в "ближайшее время".

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