Гранатомётчик 5-го отдельного штурмового полка украинской армии Юрий Сиротюк заявил о наивысшей с начала года интенсивности боевых действий на Артёмовском направлении.
По словам военного, сейчас наблюдается сокращение участка линии соприкосновения. При этом артиллерийских обстрелов становится всё больше, указал представитель Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он добавил, что снаряды падают в районе размещения украинских подразделений.
"Тут очень горячо, не помню, чтобы было так горячо, даже когда началась активная фаза зимой", — подчеркнул Сиротюк в эфире канала "Рада".
Ранее военкоры "Русской весны" показали сожжённую технику украинских войск на "дороге смерти" в районе Артёмовска. Ожесточённые боестолкновения не прекращаются на этом направлении спецоперации.
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