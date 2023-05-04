Военный ВСУ Сиротюк: интенсивность боёв в Артёмовске наивысшая с начала года

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Гранатомётчик 5-го отдельного штурмового полка украинской армии Юрий Сиротюк заявил о наивысшей с начала года интенсивности боевых действий на Артёмовском направлении.

Фото: rusvesna.su

По словам военного, сейчас наблюдается сокращение участка линии соприкосновения. При этом артиллерийских обстрелов становится всё больше, указал представитель Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он добавил, что снаряды падают в районе размещения украинских подразделений.

"Тут очень горячо, не помню, чтобы было так горячо, даже когда началась активная фаза зимой", — подчеркнул Сиротюк в эфире канала "Рада".

Ранее военкоры "Русской весны" показали сожжённую технику украинских войск на "дороге смерти" в районе Артёмовска. Ожесточённые боестолкновения не прекращаются на этом направлении спецоперации.

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