Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Противник несёт крупные потери.
В районе Артёмовска идут ожесточённые сражения. "Дорога смерти", по которой враг пытается перемещаться под огнём ВС России, усеяна сожжённой натовской и украинской техникой.
Военкоры "Русской Весны" продемонстрировали видео, на котором едущие через село Иванковское военные показали нидерландский БТР YPR-765 и немецкий бронеавтомобиль ATF Dingo. На обочине находится танк Т-64БВ образца 2017 года. На въезде в Артёмовск на пути оказалась сожжённая БМП-1.
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.