РВ: "дорога смерти" на Артёмовск усеяна сожжённой техникой ВС Украины и НАТО

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Противник несёт крупные потери.

В районе Артёмовска идут ожесточённые сражения. "Дорога смерти", по которой враг пытается перемещаться под огнём ВС России, усеяна сожжённой натовской и украинской техникой.

Военкоры "Русской Весны" продемонстрировали видео, на котором едущие через село Иванковское военные показали нидерландский БТР YPR-765 и немецкий бронеавтомобиль ATF Dingo. На обочине находится танк Т-64БВ образца 2017 года. На въезде в Артёмовск на пути оказалась сожжённая БМП-1.