Крымский политический эксперт Владимир Джаралла в беседе с Pravda.Ru рассказал о судьбе украинского лидера Владимира Зеленского после атаки БПЛА на Кремль.
"Несколько дней Зеленский пробудет в поездке. Это косвенное доказательство причастности Украины к атаке на резиденцию Путина. Зеленский покинул Украину, прекрасно понимая, что может стать ответной целью за совершённое преступление. Сейчас он отсиживается, пытаясь понять, какова будет реакция Москвы и лично Путина на произошедшее", — сказал специалист.
По его словам, существует два сценария скорой отставки Зеленского. Он не способен выполнять задачи "хозяев", поскольку не обладает нужными качествами, а у Киева ресурсы крайне ограничены, подчеркнул собеседник издания.
"Первый сценарий — "мёртвый герой". Отыграв свою роль, он ещё должен погибнуть при странных обстоятельствах и стать пугалом. Второй вариант — эмиграция, при котором Зеленский начнёт посещать различные мероприятия и рассказывать, каким он был замечательным президентом", — заявил эксперт.
Он добавил, что Зеленскому сейчас страшно. Такое чувство испытывают и люди, которые находятся рядом с руководителем Украины, отметил Джаралла.
Ранее политолог Сергей Марков сказал, что президент Украины не намерен возвращаться на Банковую из своей внезапной поездки в Европу.
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.