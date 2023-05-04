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Политический эксперт Джаралла: покинувший Украину Зеленский со страхом ждёт реакцию Путина на удар по Кремлю

1:28
Силовые структуры

Крымский политический эксперт Владимир Джаралла в беседе с Pravda.Ru рассказал о судьбе украинского лидера Владимира Зеленского после атаки БПЛА на Кремль.

Политический эксперт Джаралла: покинувший Украину Зеленский со страхом ждёт реакцию Путина на удар по Кремлю
Фото: ya.ru

"Несколько дней Зеленский пробудет в поездке. Это косвенное доказательство причастности Украины к атаке на резиденцию Путина. Зеленский покинул Украину, прекрасно понимая, что может стать ответной целью за совершённое преступление. Сейчас он отсиживается, пытаясь понять, какова будет реакция Москвы и лично Путина на произошедшее", — сказал специалист.

По его словам, существует два сценария скорой отставки Зеленского. Он не способен выполнять задачи "хозяев", поскольку не обладает нужными качествами, а у Киева ресурсы крайне ограничены, подчеркнул собеседник издания.

"Первый сценарий — "мёртвый герой". Отыграв свою роль, он ещё должен погибнуть при странных обстоятельствах и стать пугалом. Второй вариант — эмиграция, при котором Зеленский начнёт посещать различные мероприятия и рассказывать, каким он был замечательным президентом", — заявил эксперт.

Он добавил, что Зеленскому сейчас страшно. Такое чувство испытывают и люди, которые находятся рядом с руководителем Украины, отметил Джаралла.

Ранее политолог Сергей Марков сказал, что президент Украины не намерен возвращаться на Банковую из своей внезапной поездки в Европу.

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🔴Украина не готова к контрнаступу / Новое покушение на Путина / Техника НАТО разваливается
Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.

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