Глава нацразведки Эврил Хейнс и руководитель Разведывательного управления Минобороны США Скотт Берриер предупредили, что Россия продолжает быть "мощной военной силой".
Как отметили представители Вашингтона во время слушаний в сенате, ядерный арсенал Москвы является для Штатов "экзистенциальной угрозой".
Вместе с этим Берриер добавил, что власти РФ почти не задействовали при проведении военной спецоперации на Украине ВКС, ВМФ и стратегические силы. В киберпространстве Москва тоже пока не продемонстрировала всю мощь, подчеркнул глава управления американского ведомства.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.