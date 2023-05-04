Директор нацразведки США Хейнс назвала Россию "мощной военной силой"

Глава нацразведки Эврил Хейнс и руководитель Разведывательного управления Минобороны США Скотт Берриер предупредили, что Россия продолжает быть "мощной военной силой".

Фото: yakutsk.ru

Как отметили представители Вашингтона во время слушаний в сенате, ядерный арсенал Москвы является для Штатов "экзистенциальной угрозой".

Вместе с этим Берриер добавил, что власти РФ почти не задействовали при проведении военной спецоперации на Украине ВКС, ВМФ и стратегические силы. В киберпространстве Москва тоже пока не продемонстрировала всю мощь, подчеркнул глава управления американского ведомства.

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