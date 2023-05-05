Боевой железнодорожный ракетный комплекс ВС РФ, который в США называют "поездом смерти", станет надёжной опорой Москвы. Об этом сообщает китайское издание Sohu.
В материале сказано, что речь идёт о комплексе "Баргузин", способном наносить удары по объектам американской армии.
"Он может атаковать авианосцы и наземные цели Военно-морских сил США в радиусе 500 или даже 1000 километров", — отметил автор публикации.
Подчёркивается, что благодаря этому "сухопутному линкору" российские военные без труда уничтожат боевые корабли и авианосцы потенциального врага на берегу. В Китае также обратили внимание на необычное оснащение "поезда смерти", ведь с его помощью можно запускать межконтинентальные, гиперзвуковые и сверхзвуковые ракеты.
Автор статьи не исключил, что ВС России обратятся к комплексу "Баргузин" в зоне проведения спецоперации.
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