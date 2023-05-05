Согласно заявлению представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова, Киев пытается спровоцировать наводнение на левом берегу Днепра в Запорожской области, чтобы создать выгодные условия для переправы через реку и захвата Запорожской АЭС.
По словам Рогова, уровень воды в Каховском водохранилище уже достиг критической точки из-за неконтролируемого сброса воды с ГЭС, находящихся под контролем киевских властей в Днепропетровске и в результате обстрелов Каховской ГЭС со стороны украинских войск ниже по течению Днепра, передает РИА "Новости".
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