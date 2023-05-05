Военкор Поддубный раскрыл подробности об "Армии дронов", подготовленной ВСУ для контрнаступления

Военный репортёр ВГТРК Евгений Поддубный со ссылкой на представителей Киева заявил, что Украина для контрнаступления обучила 10 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов.

Фото: wikimedia

Вместе с этим журналист предупредил, что "Армия дронов" состоит не только из БПЛА, которые поставил Запад. В проекте принимают участие волонтёры и частные инвесторы, подчеркнул военкор.

"Сейчас стоят на вооружении Shark, Bayraktar TB2, Puma, Quantix Recon, Switchblade, UJ-22 Airborne, "Фурия", Лелека-100, "Валькирия", "Стриж". Об этих дронах доподлинно известно", — написал в своём Telegram-канале Поддубный.

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