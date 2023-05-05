Военный репортёр ВГТРК Евгений Поддубный со ссылкой на представителей Киева заявил, что Украина для контрнаступления обучила 10 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов.
Вместе с этим журналист предупредил, что "Армия дронов" состоит не только из БПЛА, которые поставил Запад. В проекте принимают участие волонтёры и частные инвесторы, подчеркнул военкор.
"Сейчас стоят на вооружении Shark, Bayraktar TB2, Puma, Quantix Recon, Switchblade, UJ-22 Airborne, "Фурия", Лелека-100, "Валькирия", "Стриж". Об этих дронах доподлинно известно", — написал в своём Telegram-канале Поддубный.
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