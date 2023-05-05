Представители администрации села Нерубайское в Одесской области подтвердили информацию СМИ, согласно которой Вооружённые силы Российской Федерации в зоне военной спецоперации уничтожили полковника Службы безопасности Украины Михаила Ярцева.
Украинские чиновники заявили о смерти полковника в соцсетях. Предположительно, он погиб второго мая в Донецкой Народной Республике. Власти не подтверждали эти данные.
Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор рассказал об ударе ВКС России и ликвидации главных кадровых офицеров ВСУ.
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Боевик ВСУ впал в ужас, подумав, что где-то рядом находятся российские военные. Видео появилось в Сети.