ВС России уничтожили полковника СБУ Ярцева в зоне спецоперации

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представители администрации села Нерубайское в Одесской области подтвердили информацию СМИ, согласно которой Вооружённые силы Российской Федерации в зоне военной спецоперации уничтожили полковника Службы безопасности Украины Михаила Ярцева.

Фото: redstar.ru

Украинские чиновники заявили о смерти полковника в соцсетях. Предположительно, он погиб второго мая в Донецкой Народной Республике. Власти не подтверждали эти данные.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор рассказал об ударе ВКС России и ликвидации главных кадровых офицеров ВСУ.

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