В Артёмовске погиб сценарист фильма «Битва за Севастополь» Леонид Корин

Один из сценаристов фильма "Битва за Севастополь" Леонид Корин погиб во время штурмовых действий в Артёмовске (Бахмуте). Такая новость стала известна от представителя силовых структур ДНР.

Фото: ИА Regnum

"Во время штурмовых действий в Артёмовске погиб сценарист Леонид Корин".

Стоит отметить, что Корин примкнул к составу ЧВК "Вагнер" в качестве добровольца.