Один из сценаристов фильма "Битва за Севастополь" Леонид Корин погиб во время штурмовых действий в Артёмовске (Бахмуте). Такая новость стала известна от представителя силовых структур ДНР.
"Во время штурмовых действий в Артёмовске погиб сценарист Леонид Корин".
Стоит отметить, что Корин примкнул к составу ЧВК "Вагнер" в качестве добровольца.
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