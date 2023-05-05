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В Артёмовске погиб сценарист фильма «Битва за Севастополь» Леонид Корин

Силовые структуры

Один из сценаристов фильма "Битва за Севастополь" Леонид Корин погиб во время штурмовых действий в Артёмовске (Бахмуте). Такая новость стала известна от представителя силовых структур ДНР.

В Артёмовске погиб сценарист фильма «Битва за Севастополь» Леонид Корин
Фото: ИА Regnum

"Во время штурмовых действий в Артёмовске погиб сценарист Леонид Корин".

Стоит отметить, что Корин примкнул к составу ЧВК "Вагнер" в качестве добровольца. 

 

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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