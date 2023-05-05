Шойгу поручил держать на особом контроле снабжение сил в зоне спецоперации России

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что руководитель военного ведомства Сергей Шойгу распорядился осуществлять особый контроль непрерывного снабжения российских сил в зоне военной спецоперации.

Фото: mil.ru

Министр в Южном военном округе проинспектировал базы хранения и ремонта техники. Перед главой МО с докладами выступили заместители руководителя ведомства, командующие группировками. Военные рассказали о нынешней ситуации и планах.

"Шойгу поставил задачу генерал-полковнику Кузьменкову держать на особом контроле вопросы ритмичного снабжения группировок войск в районах СВО всем необходимым вооружением и военной техникой", — подчеркнули в министерстве.

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