Генерал-майор Кривонос рассказал, что у военных Украины заканчивается терпение из-за поведения Зеленского

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пренебрежительное отношение украинского лидера Владимира Зеленского к военным страны становится всё более явным и вызывающим, оно может стать причиной протестов против киевского правительства. Такой прогноз сделал украинский генерал-майор Сергей Кривонос.

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"Власть подогнала правила игры под себя. Всех уже достало это неуважение к ВСУ со стороны политиков", — сказал Кривонос в эфире телеканала "Прямой".

Украинская армия истощена и физически, и морально, а действующая украинская власть даже не старается её поддержать, отделываясь общими, ничего не значащими фразами. Плюс к этому снабжение ВСУ со стороны Киева тоже находится на очень низком уровне, напомнил генерал.

Он отметил, что украинские военные пока терпят, но это даётся им уже с огромным трудом.

"Военные видят, что для них закон работает не в их пользу. Они молчат, но все же терпение заканчивается", — добавил Кривонос.

Генерал обратил внимание, что главком ВСУ Валерий Залужный пока тоже молчит в силу своей дисциплинированности. Однако если ничего не изменится, Кривонос не исключил, что Залужный ещё скажет своё слово.

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