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Bloomberg: НАТО провела учения из-за опасений удара России по инфраструктуре США и Европы

1:16
Силовые структуры

В пятницу страны Североатлантического альянса завершают учения для усиления наблюдения за подводными лодками. Тренировки были проведены после того, как НАТО предупредила, что Москва "ведёт наблюдение за важнейшими подводными объектами США и ЕС. Об этом сообщает Bloomberg.

Bloomberg: НАТО провела учения из-за опасений удара России по инфраструктуре США и Европы
Фото: википедия

Агентство цитирует слова контр-адмирала ВМС США и командующего подводными лодками НАТО Стивена Мака, который заявил, что асимметричная угроза подводных лодок заключается в их скрытности, а также в том, что другие страны, как правило, не знают, где они действуют.

По словам военного, членов альянса важно обучать тому, как понимать обстановку, которую подводные лодки будут пытаться использовать, чтобы оставаться незамеченными.

По данным издания, 12 стран НАТО объединили свои морские патрульные самолёты, надводные корабли и дружественные субмарины для поиска подводных лодок в рамках учений под названием Dynamic Mongoose.

Ранее газета Politico сообщала об опасениях НАТО о том, что Россия якобы может нанести удар по критически важной инфраструктуре Европы и Северной Америки из-за конфликта на Украине.

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Украина не готова к контрнаступу / Новое покушение на Путина / Техника НАТО разваливается
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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