Немецкий военный: Зеленский переживает, что США откажутся от Украины из-за удара по Кремлю

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Полковник ФРГ в отставке Ральф Тиле рассказал о состоянии украинского лидера Владимира Зеленского после атаки БПЛА на резиденцию российского коллеги Владимира Путина.

Фото: Телеграм

"Зеленский боится утратить солидарность своих союзников, если выяснится, что за всем этим стоят украинцы", — отметил немецкий военный, слова которого приводит N-TV.

Как заявил полковник, американские власти испытывают тревогу по поводу действий ВСУ. В США считают, что украинские военные "заходят чересчур далеко", заявил Тиле. Он же описал удар по Кремлю как "укол иголкой".

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