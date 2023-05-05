Полковник ФРГ в отставке Ральф Тиле рассказал о состоянии украинского лидера Владимира Зеленского после атаки БПЛА на резиденцию российского коллеги Владимира Путина.
"Зеленский боится утратить солидарность своих союзников, если выяснится, что за всем этим стоят украинцы", — отметил немецкий военный, слова которого приводит N-TV.
Как заявил полковник, американские власти испытывают тревогу по поводу действий ВСУ. В США считают, что украинские военные "заходят чересчур далеко", заявил Тиле. Он же описал удар по Кремлю как "укол иголкой".
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Боевик ВСУ впал в ужас, подумав, что где-то рядом находятся российские военные. Видео появилось в Сети.