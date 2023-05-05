Пушилин пообещал ВСУ сюрпризы на 300% после обострения обстановки в зоне СВО

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В зоне спецоперации российской армии на Украине обстановка существенно обострилась. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Эскалация конфликта была прогнозируемой и ожидаемой, хотя это довольно "досадно", указал он.

Фото: live24.ru

В некоторых моментах "можно было бы действовать лучше", однако российские войска не собираются опускать руки, подчеркнул Пушилин. Кроме того, ВС РФ подготовили "много задумок".

"Скоро будут противнику "сюрпризы". 300 процентов будут", — заявил он в своём Telegram-канале.

Пушилин добавил, что 1-ый армейский корпус ДНР успешно продвигается вперёд. Позиции укрепляются сразу на Марьинском, Авдеевском, Дзержинском направлениях, заключил он.

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